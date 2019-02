Wohnraum teurer geworden: 3500 Euro pro m²

Die Preis-Kurve zeigt weiterhin nach oben: Wer sich in Salzburg im vergangenen Jahr eine Wohnung oder auch ein Haus zulegte, zahlte im Median 3900 Euro pro Quadratmeter, wie eine aktuelle Analyse des Immobilien-Portals immowelt.at zeigt. Also um satte neun Prozent mehr, als noch im Vorjahr. Nur in Wien (4170 Euro) sowie in Vorarlberg (3980 Euro) musste man noch tiefer in die Tasche greifen. Der Grund, dass in Salzburg die Immobilienpreise wieder gestiegen sind, sei einfach: Neben der guten wirtschaftlichen Lage und der damit verbundenen hohen Kaufkraft, seien es vor allem Luxus-Immobilien, die in Salzburg-Stadt zum Kauf angeboten wurden. Von einer Preis-Entspannung auf dem Markt sei derzeit nicht auszugehen, nur im Luxus-Segment würden allmählich Sättigungseffekte aufzutreten. Wer flexibel ist und günstiger wohnen will, hat die Qual der Wahl: Zwischen Kärnten (2030 Euro) oder dem Burgenland (1460 Euro).