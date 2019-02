Linz will Titel für verstorbenen Freund

Im Sommer mit nur 23 Jahren verstorben

„Er fehlt uns sehr. Nicht nur als Mensch, sondern auch als brillanter Fußballer“, seufzt Diamant-Sportchef Agan Fejzic im Gedanken an den im Sommer im Alter von nur 23 Jahren verstorbenen Edvin Hodzic. Der beim ersten Titelgewinn 2017 noch selbst am Parkett stand. Einen neuerlichen Triumph würden die Linzer deshalb ihrem verstorbenen Mitspieler widmen. „Er wäre sicher sehr stolz auf die Mannschaft gewesen“, so Fejzic weiter.