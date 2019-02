Katze „Tommy“ dank Ihrer Hilfe wieder gesund

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt: Kater „Tommy“ wurde zu Neujahr versehentlich im Badezimmer eingeschlossen und warf einen Hygienespüler herunter, den er an die Pfote bekam. Wie es bei Katzen eben so ist, putzt er sich die Pfoten und vergiftete sich so mit dem Reinigungsmittel. “Wir sind umgehend in die Tierklinik gefahren, wo unser ‘Tommy‘ im Schockraum aufgenommen wurde”, berichtet der Besitzer. “Die Diagnose war niederschmetternd: Verätzung der Zunge, Rötung der Speiseröhre, ein geröteter Kehlkopf.” Der Kater wurde ein paar Tage per Magensonde ernährt und erholte sich zunächst gut, schließlich wurde allerdings noch ein septischer Schock diagnostiziert – mit schlechter Prognose auf Überleben.