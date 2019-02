Arno Gasteiger verließ ÖVP

Aus Gasteigers Umfeld hört man jedoch, dass der ehemalige Landesvize seit längerem mit der türkis-blauen Bundesregierung gehadert habe und alles andere als ein Freund der neuen ÖVP unter Kurz gewesen sei. Sein Austritt fällt mit dem Erscheinen des Buches „Haltung: Flagge zeigen in Leben und Politik“ zusammen, in dem Reinhold Mitterlehner, der Vorgänger von Kurz an der Parteispitze, auch darüber schreibt, wie er abmontiert wurde. Konkreter Anlass könnten auch die Aussagen von Innenminister Herbert Kick (FPÖ) zum Rechtsstaat und zur Menschenrechtskonvention gewesen sein. Kurz führte zwar ein „klärendes Gespräch“ mit dem Innenminister, drängte aber trotz zahlreicher Proteste nicht auf dessen Ablöse.