Salzburger Polizei nahm acht Drogendealer fest

Ein Kroate (38) agierte als der Kopf der Bande. Es ist kein Unbekannter, da der Mann schon im April 2018 teilbedingte Haftstrafe ausfasste. Weil er mit einem halbe Kilo Cannabis und 350 Gramm Kokain dealte – sogar gegen Sex an minderjährige Mädchen. Doch nach seiner Haftentlassung fing er offenbar wieder zu dealen an: Er, ein Türke und sechs Österreicher zwischen 26 und 41 Jahren sitzen nun in der Justizanstalt Puch hinter Gittern, bestätigt Nina Laubichler von der Salzburger Polizei auf Nachfrage der „Krone“. Der Gruppe wird der Besitz und Handel von Suchtgift vorgeworfen.