So wird der Valentinstag in Kärnten gefeiert!

Valentinstag: Das schenken die Kärntner

Während man in Italien traditionell am Valentinstag ein Liebesschloss an einer Brücke befestigt, sind in Kärnten Schokolade und Grußkarten weitere beliebte Geschenke unter Liebenden. Der Handel freut sich jedenfalls. Laut einer Umfrage des Handelsverbandes und des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Mindtake wurden 2018 durchschnittlich 60 Euro in Geschenke investiert; bei den unter 30-Jährigen waren es sogar mehr als 80 Euro.