FP wird bei Ruf nach Deutschpflicht ungeduldig

Besorgniserregende Entwicklung

Gerade angesichts des stetig steigenden Anteils von Pflichtschülern mit nichtdeutscher Muttersprache ist für Mahr die Deutschpflicht ein Gebot der Stunde. Wie berichtet, haben 28,3% der Schüler eine andere Muttersprache. Sollte die Entwicklung anhalten, befürchtet Mahr, dass in nicht so ferner Zeit verhältnismäßig mehr Schüler ohne deutsche Muttersprache in den Klassen sitzen könnten.