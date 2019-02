19-Jähriger raste mit 113 km/h durch 50er-Zone

Ein 19 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer ist am Sonntag in Graz gestoppt worden, nachdem er mit 113 km/h durch eine 50er-Zone gerast war. Der junge Mann war bei einer Messung mittels Radarpistole erwischt worden, eine Polizeistreife hielt ihn auf. Er gab an, dass er die hohe Geschwindigkeit nicht „wahrgenommen“ habe.