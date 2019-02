10:0! Benfica setzt sich europäische Tor-Krone auf

Armes Nacional! Die Schwarz-Weißen aus Funchal kämpfen gegen den Abstieg in Portugal und in diesem Abstiegskampf bekamen sie eine Klatsche in Lissabon, die sie wohl nie vergessen werden. Denn gegen Benfica kam der Ex-Klub von Cristiano Ronaldo so unter die Räder, wie keine Mannschaft in den europäischen Topligen in den letzten neun Jahren. Benfica gewann 10:0 und stellte damit den Rekord von PSV Eindhoven gegen Feyenoord aus dem Jahr 2010 ein.