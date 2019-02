Shiffrin kontert Vonn: Gerede „wäre respektlos“

„Keinen Titel in der Tasche“

„Ich habe weder den Slalom- und RTL-Titel in dieser Saison in der Tasche, noch habe ich Slalom- oder RTL-Medaillen in der Tasche“, erklärte die Weltcup-Gesamtführende, die auch auf die Damen-Abfahrt am Sonntag verzichtete. Die Leute würden von außen „die Rekorde und Statistiken“ sehen. „Aber wie ich gesagt habe, nehmen diese Zahlen dem Sport den menschlichen Aspekt und das, was jeder Athlet zu erreichen versucht.“