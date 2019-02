Doppel-Bronze bei Europameisterschaft

Es läuft ja fast wie am Schnürchen. Nach Gold am Freitag für die Kadettin Hanna Devigli (+54 kg; Götzis) und Bronze für Kata-Kadettin Isra Celo (St. Pölten) schlugen in Aalborg am Samstag die Salzburgerinnen zu. Aleksandra Grujic (ASKÖ Karate Kara), die schon 2018 in der U16 Bronze geholt hatte, kam als Nummer eins ihrer Altersklasse heuer in die U18. Dort knüpfte die Stadt-Salzburgerin fast nahtlos an. Erst ein dramatisches 4:4 im Vorrundenkampf (der erste Punkte entschied zugunsten der Gegnerin) stoppte Grujic. In der Trostrunde machte sie es spannend, gewann schließlich das kleine Finale bis 48 Kilo in den Schlusssekunden mit 4:2 - Bronze! „Aleksandra ist so trocken und cool - sie ist ein Wahnsinn! Eine Riesenhoffnung für die Zukunft“, staunte Karate Austria-Generalsekretär Ewald Roth.