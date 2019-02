Frauen setzten sich im Vollrausch ans Steuer

In Eugendorf stoppten die Polizisten in der Nacht zum Samstag eine 38-jährige Lenkerin. Sofort fiel den Beamten der Alkoholgeruch auf. Die Frau wurde zum Test gebeten. Dieser ergab 1,74 Promille. Eine weitere Fahrerin wurde in Hallein gestoppt, auch die 69-Jährige hatte 1,36 Promille. Beiden Damen wurde der Führerschein abgenommen. Sie werden angezeigt.