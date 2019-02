Großer Sucheinsatz: Vermisster saß an der Hotelbar

Dieser Großeinsatz der Rettungskräfte ist mehr als ärgerlich: Eine Gruppe junger Wiener meldete am Donnerstag in Schladming einen 30-jährigen Mann als vermisst, 27 Bergretter und zwei Hubschrauber rückten aus. Der Gesuchte war aber in einer Hotelbar, wo er nicht einmal die Zeche bezahlte. Nicht nur das: Gegenüber der Polizei leugnete er, der Vermisste zu sein...