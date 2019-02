Wettlokal-Überfall war abgekartetes Spiel

Das Urteil des Schöffensenates am Landesgericht Salzburg unter Vorsitz von Richter Christoph Rother ist bereits rechtskräftig. Der Kosovare hatte am ersten Prozesstag am 17. Dezember 2018 beteuert, dass die Angestellte des Wettlokals in den Coup vom 23. August 2018 eingeweiht gewesen sei und ein Bekannter alles arrangiert habe. Als er die Frau mit einem Messer in der Hand nach Geld gefragt habe, habe diese sogar gegrinst. Die Beute hätten sie sich zu dritt untereinander aufgeteilt.