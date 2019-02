Vanek trifft, kann aber Pleite nicht verhindern

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat sich am Donnerstag in der NHL zwar erneut in die Scorerliste eingetragen, seine Detroit Red Wings kassierten aber trotzdem eine 3:4-Heimniederlage gegen Vorjahresfinalist Vegas Golden Knights. Der 35-jährige Steirer traf drei Sekunden vor der Schlusssirene zum Endstand.