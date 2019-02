Ceferin als UEFA-Präsident wiedergewählt

Derzeit gibt es einige Streitpunkte zwischen dem Weltverband FIFA und UEFA. Vor allem den Plänen von FIFA-Boss Gianni Infantino zur Einführung einer aufgeblähten Klub-WM sowie einer globalen Nations League stehen die UEFA und die europäischen Großklubs sehr kritisch gegenüber. Doch in Rom schlugen sowohl Infantino in seiner Grußrede als auch Ceferin in seiner Dankesrede versöhnliche Töne an. „Der Fußball ist global und verdient es, global entwickelt zu werden. Dafür müssen wir zusammenarbeiten, miteinander reden und diskutieren. So sehe ich uns alle auf dem Weg nach vorne“, betonte Infantino.