Wie Marie Kondo unser Leben in Ordnung bringt

Alles muss in einem Rutsch gehen

Marie ist nicht die erste, die Ratschläge zum Ausmisten und Aufräumen gibt. Was also ist so anders bei dieser zierlichen Japanerin, die sich stets nur mit weißem Oberteil zeigt? Es ist ihre Radikalität. Alles muss in einem Rutsch gehen. Nicht heute ein bisschen und morgen ein bisschen, nicht Zimmer um Zimmer, sondern alles auf einmal nach Kategorien (Kleider, Bücher, etc.) und Reihenfolgen (Oberteile, Unterteile, Papiere etc.).