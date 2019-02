In Belgien Vermisster nach 20 Jahren aufgetaucht

Mann will unerkannt bleiben

Der mittlerweile 33 Jahre alte Mann bestätigte gegenüber den Behörden, dass es sich bei der vermissten Person um ihn handelte. Damals sei er freiwillig untergetaucht, weil er Schwierigkeiten in der Familie gehabt habe. Den Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft zufolge will der Gefundene aber unerkannt bleiben. Mit dem erfolgreichen Ausgang dieses Falles bleiben der belgischen Staatsanwaltschaft noch sechs weitere ungeklärte Fälle von vermissten Minderjährigen, die vor dem Jahr 2000 datieren.