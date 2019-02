Jetzt fix: Mazedonien wird 30. NATO-Mitglied

Umbenennung des Staatsnamens erfolgt in Kürze

Die Umbenennung des Staatsnamens sei jetzt „nur mehr eine Frage von Tagen“, sagte Dimitrow in Brüssel. Sie soll nach der Ratifizierung des Beitrittsprotokolls in Griechenland erfolgen, was nach Angaben aus Athen bereits gegen Ende der Woche geschehen könnte. Dimitrow würdigte ausdrücklich die „Führungsstärke“ des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras, der die Einigung im Namensstreit gegen massive innenpolitische Widerstände möglich gemacht hatte.