Räuberischer Pistolero: Zweites Opfer meldete sich

17-Jähriger als weiteres Opfer

Wie sich nun herausstellte, soll der Verdächtige bereits einen Tag zuvor in Schwaz sein Unwesen getrieben haben. „Nach der medialen Berichterstattung zeigte ein 17-Jähriger bei der Polizei an, dass am 1. Februar gegen 19.30 Uhr ebenfalls ein Raubversuch auf ihn verübt worden sei. Dabei hätten ihn mehrere Täter mit einer Schreckschusspistole und einem Elektroschocker bedroht. Ebenfalls sei ein Schuss aus der Pistole abgegeben worden. Der 17-Jährige habe jedoch flüchten können“, so die Ermittler.