Crash auf Skipiste: Zwei Schwerverletzte

Eine 31-jährige Deutsche und eine 18-jährige Niederländerin waren am Dienstag im Zillertal Ski fahren. An der Kreuzung zwischen einer blauen und einer schwarzen Piste kam es laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision der beiden Wintersportlerinnen. Der Zusammenstoß verlief so heftig, dass beide Skifahrerinnen schwer verletzt wurden und mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden mussten. „Die Niederländerin konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, die deutsche Frau musste stationär aufgenommen werden“, schildert die Polizei.