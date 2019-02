Horror-Sturz von Lindsey Vonn schockt bei Ski-WM!

Schon wurden Erinnerungen an die schlimmen Verletzungen wach, die sich die US-Amerikanerin in ihrer langen Karriere bereits zugezogen hatte - vor allem auch, weil sie das Tor nicht nur mit voller Wucht aus der Verankerung riss, relativ hart auf der Piste aufschlug und ungebremst in den Fangzaun schlitterte. Nach einigen Schreckmomenten machten sich Rettungskräfte und Pistenarbeiter auf den Weg zu Vonn, auch ein Akja fand sich wenig später ein. Sollte die Karriere der (Ex-?)-Speedqueen auf diese Art und Weise auf einer Skipiste in Aare geendet haben?