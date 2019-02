10 Punkte für Karina Sarkissovas Dekolleté!

„Mann, der glitzert und funkelt“

Dirk Heidemann kündigt an: „Ich werde am meisten auf die Grundlagen des Tanzes achten, also Körperaufbau, die Technik und die Musikalität. Ich bin als Wertungsrichter neutral, aber man hat natürlich immer etwas, das einem gefällt und nicht gefällt.“ Über seine Rolle in der Jury: „Jeder hat seine Rolle in der Jury, und ich bin der Mann aus Deutschland, der ein bisschen glitzert und funkelt.“