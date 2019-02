Heidi Klum: So verführt sie Tom am Valentinstag

Dessous sollten zum Valentinstag rot sein

Im Interview gab die Beauty nun nämlich Tipps, wie frau ihren Liebsten am 14. Februar am besten verführt. Immerhin ist Heidi als Ex-Victoria‘s-Secret-Engel und Dessous-Designerin ja Expertin in Sachen heißer Wäsche. „Ich würde einen BH mit passendem Slip, Strapsen, hohen Strümpfen und himmelhohen Stilettos wählen“, plaudert sie im Interview aus. Rote Spitze sei am Valentinstag zudem besonders verführerisch.