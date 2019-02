CR7: Der Aufstieg zum berühmtesten Kicker der Welt

Alles ändert sich mit 12

Er war 12 Jahre alt und sagte seiner Mutter, er wolle den Traum verwirklichen, der beste Spieler der Welt zu werden. Dolores Aveiro, die Mutter von Cristiano Ronaldo, wollte, dass sein Sohn einen guten Eindruck in der Hauptstadt hinterlässt. Daher durfte Ronaldo in Lissabon nicht so erscheinen, wie er sonst immer herumlief, mit langen Haaren, schmutzigen Kleidern und kaputten Schuhen. Nein, am Vorabend seiner Reise ging er mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern nach Funchal um ein komplettes Set zu kaufen: Schuhe, Hosen und ein Hemd. So betrat er die beste Nachwuchsakademie des Landes.