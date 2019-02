Das tragische Schicksal des Matti Nykänen

Olympia-Titelverteidigung

Den meisten blieb er von den Olympischen Spielen in Calgary im Jahr 1988 (oben im Video) in Erinnerung. Der Finne gewann schon 1984 in Sarajevo auf der Normalschanze, vier Jahre später in Calgary gewann er dreimal Gold: einmal auf der Normalschanze, einmal auf der Großschanze und einmal im Teambewerb. Er wurde viermal Olympiasieger und fünfmal Weltmeister: ein Rekord, der seinesgleichen sucht, mehr kann man in diesem Sport nicht erreichen. Wollte er auch nicht. Sein letztes Springen bestritt er 1989 und zog sich dann 1991 vollkommen vom Skispringen zurück.