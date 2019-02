Schüsse auf US-Militärbasis in Wiesbaden

Aufgrund der Angaben der Zeugen entsandte die Polizei „starke Kräfte“, auch ein Hubschrauber suchte nach dem verdächtigen Fahrzeug, das schließlich in einem Gewerbegebiet gefunden wurde. Der Fahrer und der Beifahrer, beide deutsche Staatsbürger, hatten sich in der Nähe ein Zimmer gemietet und wurden festgenommen. Der Polizei zufolge hatte der Beifahrer, ein 20 Jahre alter Handwerker, die Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben. Die Waffe wurde in dem Transporter gefunden.