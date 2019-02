Junger italienischer Schwimmer niedergeschossen!

Maunel Bortuzzo nahm am renommierten „Settecolli-Cup“ teil und zwar im 400 Meter Freistil-Wettbewerb. Es war zwei Uhr nachts, als er mit seiner Freundin unterwegs war. Insgesamt wurden drei Schüsse auf ihn abgefeuert, einer traf ihn exakt am Brustkorb, es setzte sofort eine Blutung bei ihm ein. Er wurde so schnell, wie möglich inks Krankenhaus eingeliefert und operiert, „jetzt muss man abwarten“, sagte sein behandelnder Arzt. Bortuzzo ist immer noch nicht außer Lebensgefahr.