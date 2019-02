Schuss durch Autoscheibe „Erinnerung“ an Schulden

Das 54-jährige Opfer saß zum Tatzeitpunkt in seinem abgestellten Auto in der Martinstraße im 18. Wiener Bezirk und wartete auf seine Ehefrau, die gerade einkaufen war. Plötzlich trat ein Mann an das Auto heran und schoss mit einer Faustfeuerwaffe durch die geschlossene Fensterscheibe. Die Kugel traf den 54-Jährigen am linken Oberarm sowie am rechten Oberschenkel. Der Täter ergriff die Flucht.