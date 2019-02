Gabalier: „Solchen Kasperln keine Plattform geben“

Till Eulenspiegel, der Vater der Narren, sagte: „Ich bin euer Spiegel.“ Sind Sie ein Spiegel unserer Zeit?

Sagen wir so: Ich singe jedenfalls nicht an den Leuten vorbei. Ob das jetzt ein Spiegel der Zeit ist, lassen wir es dahingestellt. Was ich aber sehr wohl bin: Ich bin ein großer Wirtschaftsfaktor geworden. Die Leute kommen auf Urlaub nach Schladming zu zigtausenden alle Jahre. Oder ins Happel-Stadion, da pilgern Menschen herunter von Deutschland, von der Tschechei, von Südtirol, aus ganz Österreich nach Wien. Die kaufen sich zu hunderttausenden Tracht. Wer hätte in Hamburg, in Bremen, in Sylt, in Kiel vor fünf Jahren ein Dirndlkleid im Kasten gehabt? Heute kommen sie im Dirndl zu meinen Konzerten. Auch in Frankfurt hat kein Mensch jemals eine Tracht getragen. Auf meinen Konzerten siehst du keine einzige Jeans mehr seit zwei, drei Jahren.