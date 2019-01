Sensation! Atalanta knallt Ronaldos Juve aus Coppa

Nächste Sensation in der Coppa! Nach dem 7:1 von Florenz gegen die Roma inklusive Spuck-Attacke von Edin-Dzeko, setzte es am Mittwoch auch für Italiens Rekordmeister Juventus Turin eine peinliche Pleite - und aus dem Cup ausgeschieden. Cristiano Ronaldo und Co. mussten sich im Viertelfinale auswärts Atalanta Bergamo mit 0:3 geschlagen geben. Die jüngsten vier Coppa-Italia-Titel waren allesamt an den in dieser Serie-A-Saison noch ungeschlagenen Rekord-Cupsieger gegangen.