FPÖ-Ball: Aktivisten zählten zu viele Teilnehmer

Nur Verkauf von Eintrittskarten wäre genauer

Bei der Demonstration gegen den Wiener Akademikerball wurde diese Methode nun zum ersten Mal getestet. Doch waren nun die Veranstalter oder die Polizei mit ihrer Schätzung näher am wissenschaftlich errechneten Ergebnis dran? „Die errechnete Zahl liegt bei ungefähr 1700 bis 1800 Teilnehmern. In diesem Bereich kann man von plus-minus zwei bis fünf Prozent ausgehen“, so Landsiedl gegenüber dem ORF und ergänzt: „Es ist zurzeit eine oder die genaueste Zählmöglichkeit, außer ich verlange Eintrittskarten und zähle Personen einzeln, was bei einer Demo schwierig ist.“