„Höre erst auf, wenn ich nicht mehr gewinnen kann“

„Habe Ziele immer erreicht“

Aber noch hat Vonn ein großes Ziel: Es gilt den Rekord an Weltcupsiegen von Ingemar Stenmark (86) zu knacken. Dafür will die Speed-Queen noch einmal alles versuchen. Schon am Dienstag geht es zurück auf die Piste! „Natürlich bin ich sehr stolz auf meine Karriere. Aber ich habe meine Ziele immer erreicht. Wenn ich das letzte nicht erreiche, wird es mir im Herzen wehtun. Deshalb liegt mein Fokus zu hundert Prozent auf diesem Rekord. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich ihn nicht erreiche! Sollten es aber am Ende doch nur 82 Siege bleiben, bin ich auch sehr happy.“