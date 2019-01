Salzburg hat die wenigsten Ortschefinnen

Man kann sie an einer Hand abzählen: Bürgermeisterinnen in Salzburg gibt es so wenige wie nirgendwo sonst in Österreich. Seit 2017 sitzen gerade einmal fünf Frauen – das ist historischer Höchststand – auf dem Thron des Ortschefs. Das sind gemessen an den 119 Gemeinden nur 4,2 Prozent Gesamtanteil. In Österreich liegt Niederösterreich mit über elf Prozent klar an der Spitze. 66 der 573 Bürgermeister sind weiblich. Der Schnitt in Österreich liegt bei 7,9 Prozent. Das macht gesamt 165.