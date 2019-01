Ungarn ärgert die NATO mit Russland-Geschäften

Das „Wall Street Journal“ berief sich auf Informationen von Diplomaten und Regierungsbeamten, die Kenntnis von Gesprächen Orbans mit dem US-Botschafter in Budapest, David Cornstein, hätten. Demnach will sich Ungarn zwar weiter an NATO-Einsätzen beteiligen, zugleich widersetze sich Orban aber dem Druck der USA, den Einfluss Russlands und Chinas in Europa zu begrenzen.