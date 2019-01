Rauferei in Jugendzentrum: Trio droht mit Bluttat

Schauplatz der Rauferei war ein Jugendzentrum im Stadtteil Pradl. Um welches es sich dabei handelt, will die Polizei nicht verraten. Gegen 17.30 Uhr waren sich die Jugendlichen dort in die Haare geraten. Auslöser des Streits waren offenbar wüste Beschimpfungen, die das spätere Opfer in Richtung des gleichaltrigen Afghanen richtete. „Der 14-jährige Einheimische wurde schließlich vom Afghanen und zwei weiteren bisher noch unbekannten Tätern durch Schläge und Tritte schwer verletzt und mit dem Umbringen bedroht“, heißt es seitens der Ermittler.