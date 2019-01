Online-Flirt prellte Kärntner um Tausende Euro

Die Frau hatte sich im offensichtlich gefälschten Profil als eine in China lebende, philippinische Staatsbürgerin ausgegeben. In den folgenden Monaten führten die beiden eine rege Konversation per E-Mail. Schließlich wurde eine Reise der Frau nach Österreich vereinbart, wofür dem Mann auch ein offenkundig gefälschtes Visum zur Bestätigung der Identität übermittelt wurde.