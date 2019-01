Hannover wirft Breitenreiter raus - kommt Stöger?

Hannover 96 hat am Tag nach der 1:5-Niederlage in Dortmund die Notbremse gezogen. Der abstiegsbedrohte deutsche Fußball-Bundesligist trennte sich am Sonntag von Trainer Andre Breitenreiter. Wer Nachfolger wird, ist noch offen, als Kandidat wird in deutschen Medien auch Peter Stöger genannt.