Sonja Hammerschmid: „Ich will faire Behandlung“

Wettbewerbsfähigkeit. Es braucht Exzellenz in Forschung und Lehre in allen Fachbereichen. Ich will, dass die Universität Salzburg international zu den besten gehört. Dann wird sie für Studenten, Wissenschaftler und die Wirtschaft als Kooperationspartner an Attraktivität gewinnen. Unser Anspruch muss es auch sein, die Ergebnisse der Forschung – wo möglich – in die Praxis umzusetzen. Auch für die zukünftigen Berufungen ist die Exzellenz ganz wichtig. Die Professoren sind jahrzehntelang an der Universität tätig und prägen diese. Deswegen müssen wir die besten ansprechen.