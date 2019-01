Meisterlich! Götze und Co. deklassieren Hannover

Borussia Dortmund hat den Druck auf Bayern München am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem souveränen Heimsieg erhöht. Der Tabellenführer vergrößerte seinen Vorsprung auf den Titelverteidiger mit einem 5:1 gegen Abstiegskandidat Hannover 96 vorerst auf neun Punkte. Die Bayern sind erst am Sonntag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den VfB Stuttgart im Einsatz.