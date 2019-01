Milliarden fließen für neue Jobs nach Österreich

Europa hat nur noch 15 Jahre Zeit, um aufzuholen

„Alle signalisieren die unfassbar schnelle Veränderung der Arbeitswelt, und Europa muss alles tun, um aufzuholen. Wenn wir das nicht in 15 Jahren schaffen, sind wir weg vom Fenster“, rekapituliert der Kanzler seine Gespräche. „Aber“, so der ÖVP-Chef, „ich freue mich über das wachsende Interesse am Standort Österreich. Konzerne sind bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen, um in Österreich zu investieren.“