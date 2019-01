Ice Race Zell am See: Da schallt‘s bis auf die Höh

Es war nicht zuletzt der Stall, der es Ferdinand Porsche angetan hat. Denn als die Familien Porsche und Piech ihre vielen Kinder vor den Wirren des Zweiten Weltkrieges schützen wollten, haben sie sich auch deshalb für das Schüttgut in Zell am See entschieden, weil sie sich dort mit einer Landwirtschaft selbst versorgen konnten. Das ist jetzt zwar bald 80 Jahre her, doch der Bauernhof mit Blick auf das Kitzsteinhorn ist noch immer in Familienbesitz und der Stall spielt für den aktuellen Hausherrn Wolfgang Porsche bis heute eine große Rolle. Allerdings nicht mehr für Kühe, sondern für Pferdestärken. Schließlich hat der Sohn des Firmengründers dort eine erkleckliche Autosammlung untergebracht, die beileibe nicht nur der eigenen Firmen- und Familiengeschichte huldigt.