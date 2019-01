Hubschrauber mit Kleinflugzeug kollidiert - 7 Tote

Bei den tot geborgenen Vermissten dürfte es sich um zwei Franzosen handeln, die sich an Bord des Leichtflugzeuges des Typs Jodel D140 befanden, berichteten italienische Medien. Rettungsteams im Aostatal hatten am Samstag die Suchaktion auf einer Höhe von 2600 Metern fortgesetzt, die am Freitagabend wegen der Dunkelheit unterbrochen worden war.