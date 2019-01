Grippe-Virus hat Österreich bereits eingekreist

Jetzt geht’s los! Auf diesen einfachen Nenner könnte man die Warnungen von Medizinern und Gesundheitsinstitutionen bringen, die stets die aktuelle Lage in Österreich analysieren - etwa das Virologische Institut der Medizinischen Universität Wien oder das Bundesamt für Gesundheitswesen. Deren letzte Statusmeldung, die an 3200 Ärzte und 300 Apotheker in Österreich verschickt wurde: „In Europa kann eine Zunahme der Influenzavirusaktivität beobachtet werden. Schweden, Norwegen, Estland, Dänemark, Portugal, Frankreich, Italien und Slowenien melden bereits weitverbreitete Influenzavirusaktivität.“