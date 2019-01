Sorge um Job: Skepsis gegenüber Robotern wächst

Männer und Ältere sehen Roboter positiver

Die Daten zeigen außerdem, dass Männer Roboter positiver als Frauen sehen. Arbeiter stehen der Technologie reservierter gegenüber als Angestellte. Kaum Unterschiede wurden hinsichtlich dem Alter der Befragten festgestellt. Allerdings gab es in Ländern mit einem höheren Anteil älterer Einwohner eine positivere Einstellung zu Robotern, was für die Wissenschaftler „nicht unerwartet“ kommt, da in alternden Gesellschaften Maschinen Engpässe in der Altenbetreuung kompensierten könnten. Die wachsende Skepsis gegenüber Robotern in Europa sollte nach Ansicht der beiden Forscher jedenfalls für Politik und Wirtschaft „ein Warnsignal sein“.