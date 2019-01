EU und USA gegen Maduro und Venezuelas Armee

Maduro fordert US-Diplomaten auf, Venezuela zu verlassen

Die EU und die USA haben dem selbst ernannten Präsidenten ihre Unterstützung zugesichert. Das US-Außenministerium will nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch Maduro und der Aufforderung an alle US-Diplomaten, das Land binnen 72 Stunden zu verlassen, die Verbindungen über Guaido weiter aufrechterhalten. Die USA erkennen das Maduro-Regime nicht als Regierung Venezuelas an. Folglich hat der ehemalige Präsident Nicolas Maduro aus Sicht der USA nicht die rechtliche Befugnis, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen", sagte Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch.