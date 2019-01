Nach Lagezuschlägen: Mieter fechten Verträge an

Kritik aus Branche

Die Karte sei zu ungenau, kritisiert der Obmann der Wiener Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Michael Pisecky, in Radio Wien. Das würde dazu führen, dass Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt, Häuser abgerissen und neu gebaut werden. „Selbst große Investoren, die bisher immer unbefristet vermietet haben, vermieten jetzt auch befristet, weil die rechtliche Unsicherheit zu groß ist“, so Pisecky.