Trächtige Hündin bei Raststation ausgesetzt

Wie herzlos kann man eigentlich sein? Bei Minusgraden ließen Unbekannte ihre hochträchtige Hündin an der Raststätte Guntramsdorf in Niederösterreich zurück. Angebunden an einen Laternenmast. Eine Familie aus Wien nahm sich des frierenden Vierbeiners an und retteten dem Tier und seinen ungeborenen Welpen das Leben.