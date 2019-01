Flugzeug musste wegen Schlägerei an Bord umdrehen

Wegen eines Boxkampfs an Bord hat ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Australien nach Singapur umkehren müssen. Die Maschine der Billigfluglinie Scoot landete am Montagabend in Sydney, nachdem zwei männliche Fluggäste aneinandergeraten waren, wie die australische Polizei mitteilte. Einer der beiden Streithähne wurde festgenommen.