Sexuelle Belästigung? Polizist wurde suspendiert

Die MeToo-Debatte hat nun auch einen Polizeiposten in der Steiermark erreicht: Und dort sind die Vorwürfe ausgerechnet gegen den Kommandanten der Dienststelle gerichtet. Er wird beschuldigt, Kolleginnen nicht nur gemobbt, sondern auch sexuell belästigt zu haben. Am vergangenen Freitag wurde er in den Nachmittagsstunden über seine vorübergehende Suspendierung informiert.